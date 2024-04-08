Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 8 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ

МО: расчеты РСЗО «Град» использовали тактику «огневой карусели» при атаке на ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» во время атаки на Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

Тактика представляет собой непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. Удары по ВСУ наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг». С помощью «огневой карусели» российские военные уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на артемовском направлении.

«Слаженная работа военнослужащих реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая шквальным огнем позиции ВСУ», — отчитались в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что десантники из батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Часова Яра. Они обнаружили основные огневые точки и укрытия на окраинах города.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденная экс-министр культуры Крыма решила уехать в зону СВО. Она сидит в колонии за взятку в 25 миллионов рублей

      Мужчина отправился на рыбалку с другом и случайно установил новый рекорд

      Восточный сосед России задумал создать союз с США из-за конфликта на Украине

      Спутники-шпионы для разведки США назвали «Святым Граалем»

      МВД опровергло задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Подмосковье

      Ученые усомнились в безопасности гаджетов Apple

      У пассажирского Boeing отлетела обшивка двигателя на глазах у пассажиров

      В Петербурге подростки напали с пистолетом на отца и сына из-за девичьей куртки

      Названо оптимальное время для завтрака

      Влияние договоренности США и Турции на ситуацию с переводами из России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше