Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ

МО: расчеты РСЗО «Град» использовали тактику «огневой карусели» при атаке на ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» во время атаки на Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

Тактика представляет собой непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. Удары по ВСУ наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг». С помощью «огневой карусели» российские военные уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на артемовском направлении.

«Слаженная работа военнослужащих реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая шквальным огнем позиции ВСУ», — отчитались в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что десантники из батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Часова Яра. Они обнаружили основные огневые точки и укрытия на окраинах города.