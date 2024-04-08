Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» во время атаки на Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.
Тактика представляет собой непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. Удары по ВСУ наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг». С помощью «огневой карусели» российские военные уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на артемовском направлении.
«Слаженная работа военнослужащих реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая шквальным огнем позиции ВСУ», — отчитались в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что десантники из батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Часова Яра. Они обнаружили основные огневые точки и укрытия на окраинах города.