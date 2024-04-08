Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 8 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о взятии десантниками штурмом опорного пункта у Часова Яра

МО: ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт у Часова Яра
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Десантники из батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия на окраинах города. «Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что к позициям ВСУ десантники смогли подойти после ударов авиации и огня артиллерии, которые подавили основные огневые средства противника. Российские военнослужащие овладели позициями под прикрытием бронетехники, затем они провели его полную зачистку.

Ранее в Минобороны отчитались об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ. Их сбросили экипажи бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденная экс-министр культуры Крыма решила уехать в зону СВО. Она сидит в колонии за взятку в 25 миллионов рублей

      Мужчина отправился на рыбалку с другом и случайно установил новый рекорд

      Восточный сосед России задумал создать союз с США из-за конфликта на Украине

      Спутники-шпионы для разведки США назвали «Святым Граалем»

      МВД опровергло задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Подмосковье

      Ученые усомнились в безопасности гаджетов Apple

      У пассажирского Boeing отлетела обшивка двигателя на глазах у пассажиров

      В Петербурге подростки напали с пистолетом на отца и сына из-за девичьей куртки

      Названо оптимальное время для завтрака

      Влияние договоренности США и Турции на ситуацию с переводами из России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше