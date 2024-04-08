Минобороны заявило о взятии десантниками штурмом опорного пункта у Часова Яра

МО: ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт у Часова Яра

Десантники из батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия на окраинах города. «Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что к позициям ВСУ десантники смогли подойти после ударов авиации и огня артиллерии, которые подавили основные огневые средства противника. Российские военнослужащие овладели позициями под прикрытием бронетехники, затем они провели его полную зачистку.

Ранее в Минобороны отчитались об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ. Их сбросили экипажи бомбардировщиков Су-34.