Модель рассказала о зависти женщин и отсутствии отношений из-за своей красоты

Модель из Великобритании заявила, что не может найти любовь из-за своей красоты

41-летняя модель из Великобритании заявила, что ее привлекательная внешность мешает ей найти любовь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ширли Розмари Флинн из графства Уэст-Мидлендс не ходила на свидания уже шесть лет. По ее словам, даже когда она планировала встречи с поклонниками, те в последний момент отказывались от свиданий с ней. Модель считает, что такое поведение связано с ее красотой. Она утверждает, что мужчины пугаются ее привлекательности.

Кроме того, Флинн заявила, что не может найти подруг, так как ее эффектная внешность часто становится предметом зависти. «Думаю, женщины завидуют мне, потому что считают, что я привлекаю все мужское внимание. Это продолжается уже много лет. Я потеряла много подруг из-за этого», — рассказывает она.

Модель полагает, что женщины видят в ней угрозу, а мужчины — вызов. Несмотря на это, она не теряет надежды обрести верных и понимающих подруг и любящего партнера. «Мне просто нужно найти того единственного мужчину, который будет готов принять вызов, чтобы встречаться и быть со мной», — утверждает она.

Ранее американская плюс-сайз-модель пожаловалась, что не может найти спутника жизни из-за слишком красивой внешности. 26-летняя Лорен Батлер рассказала, что несмотря на многочисленных поклонников в сети, мужчины не знакомятся с ней в реальной жизни.

