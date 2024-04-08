Москвичам пообещали летнее тепло

Синоптик Леус: 8 апреля в Москве ожидается летняя погода

В понедельник, 8 апреля, в Москве ожидается летняя погода. Аномальное тепло пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передают «Метеовести.ру».

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Архангельской области», — рассказал синоптик. По словам специалиста, погода в регионе будет облачной с прояснениями, в некоторых районах возможны небольшие дожди.

Воздух в Москве прогреется до плюс 18-20 градусов Цельсия, а в области — до плюс 16-21 градуса Цельсия. Эти значения на восемь-девять градусов выше климатической нормы, отметил Леус. «Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — заключил метеоролог.

Ранее москвичам пообещали, что в начале текущей недели температура воздуха достигнет плюс 23 градусов Цельсия, а затем понизится до плюс 14-17 градусов.