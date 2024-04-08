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11:16, 8 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах

МАДИ: за парковку на газонах в Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

За парковку на зеленых насаждениях — в том числе газонах, растениях и корнях — могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом предупредили жителей столицы в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), пишет РИА Новости.

«Мы просим водителей быть внимательными и не размещать машины за пределами асфальтового покрытия или бордюрного камня, а также вблизи деревьев и кустарников», — заявили в ведомстве. При этом даже попадание одного колеса на зеленые насаждения будет считаться нарушением, отметили в МАДИ.

Обычным россиянам за такую парковку придется заплатить штраф от 5000 рублей, а для юридических лиц размер взыскания может достигать 300 тысяч рублей, уточнили специалисты. «Такая парковка наносит вред экологии города, ведь автомобили нарушают плодородный слой почвы, вредят корням деревьев и других растений. Кроме этого, колеса машин разносят пыль и грязь по улицам города, что ухудшает состояние здоровья людей, особенно страдающих аллергическими заболеваниями, и портит внешний облик Москвы», — пояснили в МАДИ.

Ранее россиян захотели штрафовать за недопуск газовщиков в квартиры. Согласно предложенным поправкам, нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену этого оборудования.

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      Нина Ташевская
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