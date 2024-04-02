Россиянам придумали новый штраф

«Известия»: штраф за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в 2024 году

В 2024 году власти задумали ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Законопроект сенаторов с поправками в КоАП о новом наказании Госдума может принять сразу в двух чтениях 2 апреля, выяснили «Известия».

Нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену этого оборудования.

Для обычных россиян штраф будет достигать 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. А если работы с газовым оборудованием будут выполнены не отвечающей требованиям законодательства организацией или неаттестованным исполнителем, то штраф для должностных лиц вырастет до 50-100 тысяч рублей, а для юрлиц он составит от 100 до 500 тысяч рублей.

Если по вине нарушителей случится авария или будет нанесен вред здоровью людей, то обычным россиянам придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, а юрлицам — от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее российских дачников предупредили о штрафе за наличие борщевика на участке. Нарушителей заставят заплатить до 5000 рублей. Ответственность предусмотрена и для владельцев коммерческой недвижимости: для должностных лиц предусмотрено взыскание до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.