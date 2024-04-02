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05:07, 2 апреля 2024Экономика

Дачникам рассказали о штрафах за борщевик на даче

Депутат Говыркин предупредил о штрафах за растущий на участке борщевик

Фото: Ottfried Schreiter / Globallookpress

Депутат Государственной Думы и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал в беседе с РИА Новости, что дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей в случае наличия на их участке борщевика. Это касается даже тех случаев, когда растение находится за забором.

«От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей», — добавил он. Депутат сообщил, что в соответствии с нормами местным властям необходимо контролировать борьбу с борщевиком.

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«Они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения», — объяснил Говырин. Затем дачник получит счет, который ему нужно будет выплатить в течение двух месяцев.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что за выращивание определенных растений на своем участке можно получить штраф или попасть в тюрьму.

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      Маргарита Пименова
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