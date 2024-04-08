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19:07, 8 апреля 2024Путешествия

Мужчина обнаружил автомат по продаже секс-игрушек на популярном курорте Европы

Фото: Sabine Gudath / imago-images.de / Globallookpress.com

Житель популярного курорта Европы Бенидорм, Испания, обнаружил на рынке автомат с секс-игрушками и ошеломил подписчиков. Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Star.

На размещенных в сети кадрах пользователь с ником @benidorm_guide показывает различные торговые автоматы на круглосуточном рынке Бенидорма.

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«Здесь есть круглосуточный рынок, где продают кофе, напитки, шоколад и сладости. Но если вам нужно что-то особенное, то вот оно», — говорит автор публикации, демонстрируя торговый автомат с надписью «Фармацевтический и секс-шоп». Далее мужчина показывает смазки, презервативы, таблетки и секс-игрушки, которые размещены на витрине.

Пользователи сети в комментариях были удивлены выставленными напоказ откровенно сексуальными предметами, но многие сочли такое предложение забавным. «Этот торговый автомат передает мой вайб», «От вашего контента всегда хорошее настроение», — написали юзеры.

В феврале в Перми нашли секс-отель с магазином белья и интимных игрушек, который находился во дворе департамента образования города. Номера гостиницы были оформлены в определенной тематике: Древний Египет, космос, а также помещение для БДСМ-практик.

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      Марина Черняк
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