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08:39, 8 апреля 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни из-за слишком большого пениса

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

За советом к секс-коучу Дейдре Сандерс обратился мужчина, убежденный, что проблемы в его личной жизни связаны с размером пениса. Историю читателя и ответ эксперта опубликовал The Sun.

Мужчина пожаловался, что после семи месяцев прекрасных отношений девушка ушла от него из-за слишком большого полового органа. Он уточнил, что размер его пениса составляет более 25 сантиметров и с самого начала это мешало их близости. «Каждый раз, когда мы занимались сексом, ей было больно, и боль продолжалась еще несколько часов. Она пыталась притворяться, что ей нравится, но по ее лицу я видел, что это не так», — вспоминает читатель.

Он утверждает, что пытался доставить возлюбленной удовольствие другими способами, но ей ничего не нравилось. В конце концов она стала избегать секса, говорит автор письма, а вскоре решила расстаться с ним. «Теперь я в полной растерянности. Меньше всего мне хотелось причинить ей боль», — признается мужчина.

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В ответ на письмо Сандерс заявила, что «слишком большого пениса» не существует. По ее словам, если женщина достаточно возбуждена, влагалище может вместить любой размер. «Это может быть трудно принять, но нужный человек не уйдет от вас из-за размера», — заключила коуч.

Ранее секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.

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      Алиса Дмитриева
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