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04:12, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил жениться во второй раз и выдвинул неожиданное требование экс-жене

Фото: Jae Park / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее бывший муж решил жениться во второй раз и выдвинул ей неожиданное требование. Мужчина попросил экс-супругу поменять фамилию, которую она носила 17 лет.

Автор поста написала, что бывший муж попросил ее вернуть девичью фамилию, так как этого захотела его невеста. «Он дал мне год на это, потому что через год у них будет свадьба», — уточнила она. Героиня истории рассказала, что носила фамилию бывшего мужа 17 лет. «Всю свою осознанную жизнь я была с этой фамилией, я построила с ней карьеру», — добавила она.

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Женщина отметила, что отказалась выполнять требование мужа и его невесты. «Его невеста считает, что сохранение фамилии означает, что я все еще влюблена в бывшего супруга и это мой секретный способ добиться того, чтобы мы снова были вместе», — написала она и добавила, что в действительности желает счастья экс-мужу, но не испытывает к нему чувств. В итоге мужчина попросил прощения у бывшей жены и сказал, что понимает, почему она не хочет менять фамилию.

В комментариях под постом некоторые пользователи выразили мнение, что невеста экс-супруга автора, судя по ее требованиям, недостаточно зрелая для брака. По мнению большинства, автор поста поступила правильно, оставив свою нынешнюю фамилию.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее. Некоторых комментаторов удивило требование родственницы рассказчика.

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      Олег Давыдов
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