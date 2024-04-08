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19:26, 8 апреля 2024Из жизни

Мужчина спас жизнь перенесшей остановку сердца в аэропорту пассажирке

SCMP: в Китае мужчина спас перенесшую остановку сердца в аэропорту пассажирку

Фото: Frank Molter / Globallookpress.com

В Китае сердечно-сосудистый хирург спас жизнь женщине, у которой случилась внезапная остановка сердца в аэропорту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в международном аэропорту Ухань Тяньхэ в провинции Хубэй. 53-летняя пассажирка по фамилии Чэнь ожидала посадки на самолет с мужем и дочерью, когда у нее случилась остановка сердца. Крики напуганных очевидцев привлекли внимание Эдуарда Кинтаны — сердечно-сосудистого хирурга, который направлялся в Испанию.

Мужчина немедленно бросился на помощь Чэнь и провел ей сердечно-легочную реанимацию. Благодаря своевременной помощи ему удалось вернуть женщину к жизни до прибытия парамедиков.

Позже Чэнь отвезли в больницу в городе Ухань, где у нее диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию — заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией левого желудочка. Команда хирургов под руководством врача Вэя Сяна провела пациентке операцию на открытом сердце с использованием передовых технологий в медицине. В результате Чэнь благополучно удалили увеличенную часть ее сердечной мышцы. После хирургического вмешательства пациентка быстро восстановилась и уже через пять дней вернулась к нормальной жизни.

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Чэнь поблагодарила Кинтану, Сяна и его команду за спасение ее жизни. По словам женщины, ей повезло встретить двух профессионалов своего дела. Кинтана передал пациентке наилучшие пожелания и напомнил о том, как важно обладать навыками оказания первой помощи. Он надеется, что произошедшее подтолкнет как можно большее число людей обучиться проведению сердечно-легочной реанимации.

Ранее сообщалось, что жительница США выжила после 25-минутной остановки сердца и двухнедельной комы. Как утверждает женщина, у нее никогда не было проблем с работой сердца в прошлом.

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