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09:54, 8 апреля 2024Силовые структуры

Мужчина забыл в номере российского отеля шоппер с наркотиками

Мужчина забыл шоппер с наркотиком в отеле Петербурге

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Петербурге 40-летний мужчина забыл в номере отеля шоппер с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции «Новая Деревня». Администратор гостиницы заметила сумку с запрещенными веществами во время уборки номера после отъезда гостя. Она позвонила в полицию. Сотрудники изъяли несколько свертков с порошком на 150 граммов и электронные весы.

Постояльца уже задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков.

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