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11:39, 8 апреля 2024Бывший СССР

На Украине исключили тотальные отключения энергии

Минэнерго Украины: тотальных отключений света не будет благодаря АЭС
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Тотальных отключений света на Украине не будет, поскольку более половины электроэнергии в стране производят АЭС. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко в интервью каналу «Мы — Украина».

Галущенко прокомментировал удары по объектам украинской инфраструктуры. По его словам, на долю атомной отрасли приходится более 50 процентов производства электричества в стране. Чиновник подчеркнул, что Украина не утратит все источники электроэнергии.

«Тотального блэкаута на Украине они не добьются», — заявил министр. При этом он отметил, что ряд важных для передачи электроэнергии объектов инфраструктуры значительно повреждены.

Ранее полковник Службы безопасности страны в отставке Олег Стариков заявил, что российские войска парализуют Вооруженные силы Украины ударами по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что из-за поражения объектов энергетики переброска украинских войск становится непосильной.

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      Юрий Леонов
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