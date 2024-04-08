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13:52, 8 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о не имеющих противодействия российских бомбах

FT: в Киеве рассказали о не имеющих противодействия страшных российских бомбах

Фото: РИА Новости

На Украине пожаловались на не имеющие противодействия российские бомбы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник, близкий к Минобороны страны.

По данным издания, речь идет об управляемых планирующих авиабомбах. В Киеве уточнили, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «практически нет контрмер» против такого оружия.

Украинские солдаты в свою очередь рассказали, что данные бомбы «очень страшные и смертоносные». По их словам, в зданиях срывает петли даже после взрыва таких снарядов в километре от них. При этом в ВСУ отмечают, что этот вид оружия гораздо дешевле артиллерийских боеприпасов.

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В основе управляемых бомб лежат бомбы свободного падения. Как уточняет FT, к ним были добавлены дешевые выдвижные крылья, а также система спутниковой навигации, что теперь позволяет российским бомбардировщикам запускать их вне досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что западное оружие не поможет ВСУ. По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы России быстро учатся и находят контрмеры против него.

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      Екатерина Грищенко
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