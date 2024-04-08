На Украине российские беспилотники атаковали нефтебазу

«РВ»: в Новоград-Волынском российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу

В Житомирской области Украины российские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага. Дроны "Герань" ударили по местам хранения ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим. "Ленты.ру") в Житомирской области», — рассказали в «РВ».

После атаки на объекте начался сильный пожар. По информации «РВ», рядом с местом возгорания ощущается запах горящих нефтепродуктов.

Примерно в час ночи 8 апреля в Житомирской области была объявлена воздушная тревога. Около 03:40 глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко заявил об ее отмене.

В понедельник утром глава Житомирской ОВА подтвердил атаку российских дронов на критическую инфраструктуру. По словам чиновника, один объект получил повреждения, в результате происшествия никто не пострадал.