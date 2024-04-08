Объект критической инфраструктуры поврежден в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Бунечко: поврежден объект критической инфраструктуры

В Житомирской области Украины ударом российских БПЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко в своем Telegram-канале.

Бунечко сообщил, что удар по объекту произошел во время ночной тревоги в области в ночь на 8 апреля. Он заявил, что объект критической инфраструктуры был атакован российскими дронами-камикадзе.

«Жертв и пострадавших в результате удара по объекту нет», — подчеркнул чиновник.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что после взрывов в области поврежден объект транспортной логистики. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал.