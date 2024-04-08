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08:08, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области после взрывов поврежден объект транспортной логистики

В Одесской области поврежден объект транспортно-логистической инфраструктуры

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В результате взрывов в Одесской области поврежден логистический транспортный объект. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Он добавил, что повреждения также получила автозаправочная станция (АЗС). Уточняется, что никто из жителей не пострадал.

Взрывы в регионе прогремели вечером в воскресенье, 7 апреля. В области также звучал сигнал воздушной тревоги.

В ночь на понедельник взрывы раздались в Киевской области. В регионе зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Марина Совина
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