Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:19, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Киевской области прозвучали взрывы

Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы и сработала система ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в регионе зафиксировано движение беспилотников. Жителей призвали находиться в укрытиях, а также не выкладывать в сеть фотографии и видеозаписи с работой систем ПВО.

Ранее взрыв раздался в Кривом Роге. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу.

Вечером 7 апреля взрывы были слышны в Одесской области возле города Черноморск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      В Киевской области прозвучали взрывы

      Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

      Женатого мужчину заставили пить мочу за роман на стороне

      Вучич объяснил свои слова о сложных вызовах для Сербии

      Солдаты ВСУ начали искать боеприпасы в болотах

      Порноактер раскрыл рекорд по числу съемок в один день

      В европейской стране заявили о полном отсутствии диалога с Россией

      Медведев обвинил лидеров четырех стран в соучастии в теракте в «Крокусе»

      Учительница пригласила к себе домой 11-летнего школьника и занялась с ним сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше