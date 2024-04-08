В Киевской области прозвучали взрывы
Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы и сработала система ПВО
В Киевской области прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в регионе зафиксировано движение беспилотников. Жителей призвали находиться в укрытиях, а также не выкладывать в сеть фотографии и видеозаписи с работой систем ПВО.
Ранее взрыв раздался в Кривом Роге. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу.
Вечером 7 апреля взрывы были слышны в Одесской области возле города Черноморск.