Стало известно о взрывах в Одесской области

«Страна.ua»: в районе Черноморска Одесской области прозвучали взрывы

Возле города Черноморск в Одесской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Кроме того, в 21:03 по московскому времени в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть украинских войск в поселке Авангард. Кроме того, пострадало производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хлебодарском под Одессой.

6 апреля в Одессе также прогремели взрывы. Предположительно, был нанесен удар баллистической ракетой. После взрывов в городе начался пожар.