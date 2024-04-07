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22:31, 7 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одесской области

«Страна.ua»: в районе Черноморска Одесской области прозвучали взрывы

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress

Возле города Черноморск в Одесской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Кроме того, в 21:03 по московскому времени в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть украинских войск в поселке Авангард. Кроме того, пострадало производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хлебодарском под Одессой.

6 апреля в Одессе также прогремели взрывы. Предположительно, был нанесен удар баллистической ракетой. После взрывов в городе начался пожар.

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      Маргарита Пименова
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