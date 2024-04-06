На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Местные паблики опубликовали видео со звуком взрыва. Предположительно, произошел удар баллистической ракетой. Место не уточняется.

Издание отмечает, что после взрывов в Одессе начался пожар, виден столб дыма. О других последствиях на текущий момент неизвестно.

Издание «Общественное» также сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, в настоящее время последовали отбои.

До этого взрывы произошли в Одессе днем 6 апреля. Коммунальное предприятие в Одесском районе получило повреждения, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По его словам, на предприятии повреждена техника, также пострадало административное здание. Взрывы были слышны в украинском городе накануне, 5 апреля.