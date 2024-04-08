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01:21, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Кривом Роге прозвучал взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв после воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее подполье сообщило, что военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 1 апреля дважды подвергся ударам со стороны российских войск. По словам активиста Сергея Лебедева, на аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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