В Кривом Роге прозвучал взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв после воздушной тревоги

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее подполье сообщило, что военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 1 апреля дважды подвергся ударам со стороны российских войск. По словам активиста Сергея Лебедева, на аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).