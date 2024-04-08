На ЗАЭС сообщили об обезвреживании упавшего дрона

На ЗАЭС сообщили, что упавший на энергоблок дрон обезвредили

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили над Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), был обезврежен. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

«Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока №6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала», — говорится в публикации.

Отмечается, что станция является гражданским объектом, который генерирует энергию. Подобные воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в МИД России заявили, что Киев, который поддерживает Запад, встал на путь ядерного террора, нанеся удары по ЗАЭС. Кроме того, в министерстве добавили, что вина за последствия украинских атак лежит на государствах, поставляющих республике вооружение.