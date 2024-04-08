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17:25, 8 апреля 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

МИД России: Украина встала на путь ядерного террора, нанеся удары по ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина, которую поддерживают США и Запад, встала на путь ядерного террора, нанеся удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так прокомментировали атаки Киева в МИД России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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      Кристина Есикова
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