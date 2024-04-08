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01:32, 8 апреля 2024Мир

В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о незначительных повреждениях на шестом энергоблоке ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате атаки дронов. Об этом говорится на странице агентства в соцсети X.

В МАГАТЭ подчеркнули, что данные подтверждения не несут рисков ядерной безопасности. В то же время время эксперты заявили, что произошедшее является серьезным инцидентом, «который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора».

Ранее эксперты МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года.

Днем 7 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС. В результате пострадали трое сотрудников.

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      Марина Совина
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