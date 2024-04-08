Начинающий спортивный комментатор раскрыл профессиональный секрет

«Лента.ру»: начинающий комментатор хоккея признался, что в перерыве идет в душ

Начинающий комментатор поделился сложностями работы на ночных матчах и раскрыл профессиональные секреты. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Семен Иванов из Сергиева Посада еще в начальной школе решил, что хочет стать спортивным комментатором. Ради этого юноша поступил в МГУ на факультет журналистики. Сейчас Иванов продолжает учиться и одновременно комментирует хоккейные матчи. При этом Иванов работает и на детском хоккее, и на любительских матчах, и на ночных трансляциях игр НХЛ.

Для ночных матчей у Иванова есть особое расписание. Вечером он тратит около трех часов на подготовку: изучает историю команд, смотрит турнирное положение и ищет интересные факты об игроках. «Около 22:00 я стараюсь лечь спать, просыпаюсь полтретьего ночи и работаю до шести — если одна игра, до девяти — если две», — рассказал он. Иногда комментатор даже не может отлучиться от экрана во время перерыва, если на игре много зрителей, и они задают вопросы. Если же аудитория у матча небольшая, то в первом перерыве Иванов, по собственному признанию, идет в душ, а во втором — чистит зубы и расстилает постель. Через пять минут после окончания эфира молодой комментатор уже засыпает.

Юноша подчеркнул, что нельзя недооценивать важность подготовки к эфирам, потому что «с ходу начать комментировать могут лишь те, кто уже десятки лет работают в профессии и поэтому имеют хорошую базу».

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