Начинающий спортивный комментатор рассказал о размере гонораров

«Лента.ру»: начинающий спортивный комментатор рассказал о заработке ₽500 за игру

Начинающий спортивный комментатор поделился размерами гонораров. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Семен Иванов из Сергиева Посада еще в начальной школе решил, что хочет стать спортивным комментатором. Ради этого юноша поступил в МГУ на факультет журналистики. Сейчас Иванов продолжает учиться и одновременно комментирует хоккейные матчи. Этот вид спорта молодой человек выбрал, потому что ему нравится атмосфера и динамичность игры. При этом Иванов работает и на детском хоккее, и на любительских матчах, и на ночных трансляциях игр НХЛ.

За комментирование детских матчей, по словам Иванова, платят больше, но любительские короче, поэтому на них можно неплохо заработать просто потому, что таких игр больше. НХЛ Иванов комментирует как сотрудник спортивного медиа Sportcast. За смены комментаторам не платят зарплату, они получают только донаты — то есть добровольные пожертвования от зрителей. В среднем за неделю у Иванова выходит около пяти матчей, он получает около 300-500 рублей за одну игру. Максимальный заработок Семена за трансляцию составил шесть тысяч рублей.

Цель юноши — попасть на телевидение, хотя там у начинающих комментаторов, по его словам, зарплата совсем маленькая. При этом Иванов знает коллег, которые комментируют детские матчи и зарабатывают около 120-150 тысяч рублей в месяц.

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