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12:51, 28 февраля 2024Из жизни

Разбирающаяся в алкоголе россиянка рассказала о признаках испорченного вина

Кавист из Перми Колобова рассказала, как распознать пробковую болезнь вина

Фото: Alfonso Scarpa / Unsplash

Кавист Алена Колобова из Перми назвала признаки испорченного вина. О том, как их распознать, она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Разбирающаяся в вине россиянка заявила, что любителям алкогольных напитков следует знать о так называемой пробковой болезни вина. Она возникает из-за грибковой плесени на пробке и портит вино. Распознать болезнь можно по запаху: пробка и сам напиток будут пахнуть мокрым картоном или тряпкой. Вкус у вина будет примерно такой же. «В хороших ресторанах и винотеках такое вино обменивают. Это нормально», — говорит она.

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Специалист по алкоголю отметила, что отравиться зараженным грибком вином невозможно. «Вином в принципе трудно отравиться, только если оно не сделано из некачественных материалов», — объясняет Колобова. Однако, по словам кависта, можно переборщить с количеством выпитого алкоголя. Она напомнила, что при употреблении вина стоит помнить о своей мере.

Ранее россиянка, ставшая иллюстратором-фрилансером, назвала размер своей зарплаты. Главный плюс нынешней профессии для девушки — это возможность работать на себя, которая позволяет ей воплощать в жизнь свою мечту, а не мечту начальника.

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