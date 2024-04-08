Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:50, 8 апреля 2024Силовые структуры

Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

Напавшие на «Крокус» террористы заявили, что хотели сбежать на Украину

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что планировали сбежать на территорию Украины после совершения преступления. Кадры допроса опубликовал Первый канал.

Сообщается, что координатор дал указание обвиняемым доехать до границы России и Украины, где им должны были помочь пересечь границу и добраться до Киева. По приезде в украинскую столицу террористам пообещали выдать денежное вознаграждение.

Ранее обвиняемые раскрыли личность координатора, который обозначил им место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Как указали фигуранты, координатора зовут Сайфулло.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Четверо людей с оружием ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

      Учительница пригласила к себе домой 11-летнего школьника и занялась с ним сексом

      Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине

      Премьер Словакии обеспокоился реакцией Запада на итоги президентских выборов

      Французский политик уличил Запад в истреблении украинцев

      Российские танкисты лишили Т-72 уязвимости

      Маск назвал необходимый для колонизации Марса срок

      Жители Финляндии вышли на марш-протест против закрытия границы с Россией

      Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше