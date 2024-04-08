Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

Напавшие на «Крокус» террористы заявили, что хотели сбежать на Украину

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что планировали сбежать на территорию Украины после совершения преступления. Кадры допроса опубликовал Первый канал.

Сообщается, что координатор дал указание обвиняемым доехать до границы России и Украины, где им должны были помочь пересечь границу и добраться до Киева. По приезде в украинскую столицу террористам пообещали выдать денежное вознаграждение.

Ранее обвиняемые раскрыли личность координатора, который обозначил им место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Как указали фигуранты, координатора зовут Сайфулло.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Четверо людей с оружием ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области.