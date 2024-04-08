Нарышкин рассказал о вкладе России в сохранение государственности Франции

Директор СВР Нарышкин: в 1814 году Россия не позволила расчленить Францию

В 1814 году после капитуляции Парижа Россия не позволила Британии и Пруссии расчленить Францию и сохранила ее государственность. Об этом вкладе Москвы заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Также Нарышкин отметил, что Россия внесла значительный вклад в завершение войны Шестой коалиции.

«Наша страна (...) всемерно способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства (...) Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил», — заявил он. Глава СВР добавил, что проведенный по итогам войны Венский конгресс обеспечил мир в Европе на долгие годы.

Ранее Нарышкин заявлял, что Запад пытается сделать все, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, но попытки это сделать тщетны.