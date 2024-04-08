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15:27, 8 апреля 2024Экономика

Назван простой способ избавиться от желтого налета на ванне

«БелНовости»: отбелить ванну удастся с помощью соды и уксуса

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от желтого налета на ванне удастся с помощью соды и уксуса. Простой способ отбелить ее назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты подчеркнули, что все работы нужно выполнять в перчатках, чтобы защитить кожу от возможных повреждений. Они предложили помыть загрязненную поверхность сантехники обычным способом, после чего нанести на еще влажную ванну смесь, состоящую из кальцинированной и пищевой соды в соотношении 1:1, и оставить на 15 минут. После этого они посоветовали взять губку, налить на нее уксус и тщательно обработать ванну, а затем удалить остатки средств и обдать поверхность сантехники водой.

Ранее в апреле эксперты «БелНовостей» предостерегли домохозяек от использования бытовой химии с абразивными элементами для уборки подоконника.

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      Полина Кислицына
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