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16:32, 8 апреля 2024Забота о себе

Названы правила хранения картофеля перед посадкой

Агроном Яковлев: за 10-14 дней до посадки картофель нужно перенести в тепло

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Картофель нужно хранить при невысокой температуре, а примерно за две недели до посадки клубни необходимо перенести в более теплое помещение, рассказал агроном Василий Яковлев. Правила хранения картофеля он назвал в беседе с aif.ru.

Яковлев объяснил, что хранить клубни желательно в помещении, температура в котором не превышает плюс 10 градусов. «Этого вполне достаточно, чтобы глазки пока находились в состоянии покоя. Однако при этом не следует и понижать температуру в помещении — заметно возрастает риск того, что клубни попросту "проспят" нужный момент», — объяснил он.

Агроном добавил, что примерно за 10-14 дней до посадки картофель нужно перенести в помещение с температурой около плюс 15 градусов. По словам Яковлева, тепло станет сигналом к пробуждению клубня, при этом ростки не успеют вытянуться и забрать из него полезные вещества.

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Если же ростки начали вытягиваться слишком быстро, клубни нужно переложить на два-три дня в холодильник. «Это позволит затормозить чрезмерное вытягивание и сохранить приемлемые параметры клубня ко дню посадки», — заключил агроном.

Ранее Яковлев назвал способ быстро разогреть почву под рассаду. По его словам, почва должна прогреться до плюс 6-8 градусов на глубине не менее 10, а еще лучше — 15 сантиметров

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      Александра Лисица
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