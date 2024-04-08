Названы правила хранения картофеля перед посадкой

Агроном Яковлев: за 10-14 дней до посадки картофель нужно перенести в тепло

Картофель нужно хранить при невысокой температуре, а примерно за две недели до посадки клубни необходимо перенести в более теплое помещение, рассказал агроном Василий Яковлев. Правила хранения картофеля он назвал в беседе с aif.ru.

Яковлев объяснил, что хранить клубни желательно в помещении, температура в котором не превышает плюс 10 градусов. «Этого вполне достаточно, чтобы глазки пока находились в состоянии покоя. Однако при этом не следует и понижать температуру в помещении — заметно возрастает риск того, что клубни попросту "проспят" нужный момент», — объяснил он.

Агроном добавил, что примерно за 10-14 дней до посадки картофель нужно перенести в помещение с температурой около плюс 15 градусов. По словам Яковлева, тепло станет сигналом к пробуждению клубня, при этом ростки не успеют вытянуться и забрать из него полезные вещества.

Если же ростки начали вытягиваться слишком быстро, клубни нужно переложить на два-три дня в холодильник. «Это позволит затормозить чрезмерное вытягивание и сохранить приемлемые параметры клубня ко дню посадки», — заключил агроном.

Ранее Яковлев назвал способ быстро разогреть почву под рассаду. По его словам, почва должна прогреться до плюс 6-8 градусов на глубине не менее 10, а еще лучше — 15 сантиметров