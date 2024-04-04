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20:28, 4 апреля 2024Забота о себе

Раскрыт способ быстро подготовить почву в теплице для рассады

Агроном Яковлев: чтобы прогреть теплицу, нужно использовать навоз

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Чтобы поместить весной рассаду в теплицу, нужно прогреть почву до должной температуры, рассказал агроном Василий Яковлев. Способ быстро сделать это он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, почва должна прогреться до +6-8 ºС на глубине не менее 10, а еще лучше — 15 сантиметров. Яковлев предупредил, что, если просто полить грядки водой, температура почвы упадет уже через несколько часов. Ненадолго задержит тепло и укрытие грядок после пролива пленкой, добавил он.

Агроном подсказал, что в этом случае нужно использовать перепревший навоз. «В междурядья насыпьте слой мульчи (соломы, но оптимальнее — мелкой щепы), На него надо уложить слой навоза и присыпать его сверху компостом», — рассказал Яковлев. Этот слой, продолжил специалист, нужно пролить горячей водой, чтобы запустить реакцию. Через пару дней после этой процедуры почва достаточно прогреется, заверил специалист.

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      Александра Лисица
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