Раскрыт способ быстро подготовить почву в теплице для рассады

Агроном Яковлев: чтобы прогреть теплицу, нужно использовать навоз

Чтобы поместить весной рассаду в теплицу, нужно прогреть почву до должной температуры, рассказал агроном Василий Яковлев. Способ быстро сделать это он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, почва должна прогреться до +6-8 ºС на глубине не менее 10, а еще лучше — 15 сантиметров. Яковлев предупредил, что, если просто полить грядки водой, температура почвы упадет уже через несколько часов. Ненадолго задержит тепло и укрытие грядок после пролива пленкой, добавил он.

Агроном подсказал, что в этом случае нужно использовать перепревший навоз. «В междурядья насыпьте слой мульчи (соломы, но оптимальнее — мелкой щепы), На него надо уложить слой навоза и присыпать его сверху компостом», — рассказал Яковлев. Этот слой, продолжил специалист, нужно пролить горячей водой, чтобы запустить реакцию. Через пару дней после этой процедуры почва достаточно прогреется, заверил специалист.

Ранее агроном Денис Терентьев назвал способ вырастить розу из подарочного букета, но предупредил, что из каждых 10 черенков в таком случае приживутся три-четыре. По словам Терентьева, для размножения нужно выбирать цветы с толстым крепким стеблем, без повреждений и признаков болезней.