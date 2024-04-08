Названы распространенные ошибки при стирке полотенец

Эксперт по стирке и генеральный директор компании Mary's Kitchen Flour Sack Towels Аллен Сивлак назвал распространенные ошибки при стирке полотенец. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь специалист посоветовал изучать информацию на этикетках и призвал отказаться от удаления загрязнений с данных изделий в холодной воде. «Горячая вода, обычно около 60 градусов Цельсия, более эффективно убивает бактерии и удаляет жир с тела, попавший в волокна ткани», — пояснил он.

В то же время следует избегать использования чрезмерного количество моющего средства и добавления кондиционера для белья. Кроме того, необходимо стирать полотенца отдельно от других вещей, разделять их по цвету и дожидаться полного высыхания.

«Каждые несколько месяцев стирайте полотенца в горячей воде с белым уксусом, чтобы удалить остатки моющего средства и сохранить их свежий запах», — также порекомендовал Сивлак.

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