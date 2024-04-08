Названы три самые популярные страны ближнего зарубежья для отдыха на майских

Ереван, Тбилиси и Ташкент вошли в топ самых популярных направлений на майских

Спрос россиян на поездки в страны ближнего зарубежья на майские праздники вырос на 30 процентов. Самые популярные места назвали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-3 направлений дальнего зарубежья по количеству бронирований в начале мая вошли Стамбул (средняя цена билета в обе стороны — 51,9 тысячи рублей), Дубай (63,6 тысячи) и Пекин (58,9 тысячи). Также россияне часто планировали отдых в сербской столице Белграде (110 тысяч рублей).

Среди наиболее популярных городов в странах ближнего зарубежья оказались Ереван (средняя стоимость билета — 31 тысяча рублей), Тбилиси (46,1 тысячи), Ташкент (32,7 тысячи), Минск (14,4 тысячи), Баку (32,8 тысячи) и Алматы (24,6 тысячи).

В апреле россияне резко заинтересовались поездками в Китай. Доля бронирований авиабилетов выросла на 120 процентов по сравнению с мартом, чаще всего путешествиями в Поднебесную интересовались москвичи.