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11:47, 8 апреля 2024Экономика

Некоторым россиянам напомнили о возможности сделать паузу в выплатах по ипотеке

Эксперт Капустин: потерявшие работу россияне могут оформить ипотечные каникулы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне, потерявшие работу либо имеющие инвалидность второй или первой группы, имеют право на оформление ипотечных каникул. Случаи, при которых граждане могут сделать паузу в ипотечных выплатах, назвал эксперт по недвижимости Игорь Капустин в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, приостановить выплаты можно и при нахождении на больничном сроком более двух месяцев подряд, снижении среднемесячного дохода более чем на 30 процентов, увеличении числа иждивенцев и снижении среднемесячного дохода у ипотечника более чем на 20 процентов либо при возникновении чрезвычайной ситуации природного либо техногенного характера. «Воспользоваться правом на ипотечные каникулы может заемщик, который ранее не пользовался ипотечными каникулами, жилье, на которое оформлена ипотека, является единственным, а сумма долга за квартиру не превышает 15 миллионов рублей», — уточнил Капустин. Он добавил, что приостановить выплаты могут на срок не более полугода.

Ранее эксперты рынка недвижимости подсчитали, сколько россияне переплачивают за покупку жилья в ипотеку по рыночным ставкам.

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      Полина Кислицына
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