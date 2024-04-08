Немецкие власти уличили в завышении стоимости военной помощи Украине

Bild: власти Германии сильно завысили стоимость поставок помощи Украине

Власти Германии сильно завысили стоимость поставок военной помощи Украине. В этом немецкие власти уличил член комитета бундестага по бюджету Инго Гэдехенс, сообщает Bild.

По его расчетам, Киев получил от Берлина менее половины из 28 миллиардов евро военной помощи, о которых заявляло правительство ФРГ. Он отмечает, что 3,4 миллиарда евро из этой суммы могут быть возвращены Германии из средств Европейского союза (ЕС).

Кроме того, еще часть может пойти другим странам, а также на финансирование немецких вооруженных сил. Таким образом, расчеты депутата свидетельствуют, что военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) составила 21,7 миллиарда евро, что на 23 процента меньше заявленной властями суммы.

Однако Гэдехенс добавил, что и эта сумма вызывает сомнения, поскольку в нее входят будущие платежи, обещанные Украине вплоть до 2028 года, а в реальности Киев пока получил лишь 10,2 миллиарда евро помощи.

Ранее Германия объявила о передаче ВСУ 18 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках нового пакета военной помощи.