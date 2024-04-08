Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 8 апреля 2024Мир

Нетаньяху настроил против себя демократов после разговора с Байденом

Fox News: Нетаньяху настроил против себя демократов после разговора с Байденом

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроил против себя демократов после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам организации World Central Kitchen (WCK). Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В свете этого инцидента мы настоятельно призываем вас пересмотреть свое недавнее решение санкционировать передачу нового пакета вооружений Израилю и приостановить эту и любые будущие поставки наступательного оружия до тех пор, пока не будет завершено полное расследование авиаудара», — отмечается в заявлении 37 конгрессменов-демократов из Палаты представителей.

Реакция членов Конгресса США совпала с тоном телефонного разговора Байдена с Нетаньяху. В частности, американский лидер подчеркнул необходимость Израиля не наносить удары по мирному населению сектора Газа. Он также подчеркнул, что Вашингтон может изменить свою позицию по конфликту, если Тель-Авив не прислушается к требованиям.

Ранее стало известно, что Байден поставил ультиматум Нетаньяху. В частности, он пригрозил перестать помогать Израилю, если тот не изменит характер проведения операции в секторе Газа и не начнет больше учитывать гуманитарные проблемы региона.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

      Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

      Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже

      На Украине провели убыточный вечер помощи ВСУ

      В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше