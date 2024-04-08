Нетаньяху настроил против себя демократов после разговора с Байденом

Fox News: Нетаньяху настроил против себя демократов после разговора с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроил против себя демократов после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам организации World Central Kitchen (WCK). Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В свете этого инцидента мы настоятельно призываем вас пересмотреть свое недавнее решение санкционировать передачу нового пакета вооружений Израилю и приостановить эту и любые будущие поставки наступательного оружия до тех пор, пока не будет завершено полное расследование авиаудара», — отмечается в заявлении 37 конгрессменов-демократов из Палаты представителей.

Реакция членов Конгресса США совпала с тоном телефонного разговора Байдена с Нетаньяху. В частности, американский лидер подчеркнул необходимость Израиля не наносить удары по мирному населению сектора Газа. Он также подчеркнул, что Вашингтон может изменить свою позицию по конфликту, если Тель-Авив не прислушается к требованиям.

Ранее стало известно, что Байден поставил ультиматум Нетаньяху. В частности, он пригрозил перестать помогать Израилю, если тот не изменит характер проведения операции в секторе Газа и не начнет больше учитывать гуманитарные проблемы региона.