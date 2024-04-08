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16:56, 8 апреля 2024Экономика

В России сообщили об отсутствии настоящих отечественных ноутбуков

Глава совета ФРЦЭ Клименко назвал импортозамещение электроники выпуском корпусов

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Отечественные производители не могут выпустить на потребительский рынок по-настоящему российские смартфоны и ноутбуки, потому что они отсутствуют. Об этом в комментарии радио «Говорит Москва» рассказал глава Совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЗ) Герман Клименко.

Текущий формат импортозамещения он назвал в первую очередь изготовлением корпусов, так что о замене электроники речи пока идти не может. «Возможно, в каких-то узких диапазонах это возможно, но об этом надо тогда говорить», — пояснил эксперт.

По словам Клименко, у России пока есть два своих смартфона — «Аврора» и «Р-ФОН». Однако оба они могут быть использованы только «на каких-то государственных историях, где не требуется высоких потребительских качеств», а в приоритете безопасность. Что касается ноутбуков, то те немногие серии, что продаются на рынке, все равно имеют импортные процессоры, память и основные комплектующие.

Инициативу по поводу запрета параллельного импорта смартфонов, направленную в Минцифры, Клименко описал как «перебор и игра чисто на свой бизнес без заботы о потребителях».

Ввести ограничения предложил консорциум крупных отечественных производителей электроники АНО «Вычислительная техника». Таким образом они рассчитывают улучшить ситуацию с продвижением своих товаров из России. В их список попали смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов, которые не поставляют в страну официально. В том числе туда попадает продукция Apple.

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      Платон Щукин
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