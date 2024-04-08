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20:36, 8 апреля 2024Ценности

Одна интимная деталь на брюках мужчины после работы рассмешила его возлюбленную

Кадр: @REBMARYL / TikTok

Пользовательницу сети с никнеймом @rebmaryl рассмешила одна интимная деталь на одежде ее возлюбленного. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что встретилась с избранником после его работы. Так, на размещенных кадрах он предстал в короткой черной куртке и брюках в тон. Когда мужчина повернулся к спутнице спиной, она увидела свои черные трусы, прилипшие к ткани его штанов в области ягодиц.

Как выяснилось, возлюбленный юзерши не подозревал о данной неисправности гардероба. «Я истерически смеялась из-за того, что мой парень весь день провел на работе и не заметил, что мои стринги были прикреплены к липучке на задней части его брюк карго», — заявила автор видео.

В октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом @girlykeila надела в бар джинсы после стирки и оконфузилась из-за одной детали.

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      Карина Черных
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