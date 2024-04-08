Офицер ВСУ Тищенко: необходимо выселять мирных жителей из-за коммуникации с РФ

Мирных жителей украинских населенных пунктов возле линии фронта необходимо выселять принудительно, так как они могут взаимодействовать с Вооруженными силами (ВС) России. Об этом заявил офицер третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Тищенко в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness.

Тищенко потребовал принудительно выселять мирных жителей на расстоянии 15 километров от линии фронта, поскольку это является дистанцией артиллерийского огня. Он подчеркнул, что гражданские мешают украинским солдатам оборудовать позиции в жилых зданиях.

«И все военные, которые понимают, о чем я говорю, знают, что жители — это коммуникация с противником, это помеха нашим силам», — заявил офицер ВСУ. Он подчеркнул, что в случае недовольства мирных жителей украинские чиновники отказываются прибыть на место из-за близости к линии фронта.

Ранее боец ВСУ Андрей Васькин рассказал о пыточных подвалах в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». Он заявил, что двое якобы представителей Военной службы правопорядка допросили после жалобы врачам, забрали телефон и закрыли в подвале.