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10:22, 3 апреля 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о пыточных подвалах

Военный ВСУ Васькин рассказал о пыточных подвалах для неугодных солдат

Фото: Stringer / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) неугодных бойцов запирают в пыточных подвалах. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» рассказал военнослужащий Андрей Васькин.

По его словам, командование приказало украинским солдатам «закопаться в чистом поле» в нескольких километрах от позиций, с которых ушли два батальона. При этом у них не было ни поддержки от артиллерии, ни нормальной связи, ни возможности эвакуировать раненых.

Васькин отметил, что солдатам ВСУ приходится сидеть в окопах по несколько месяцев без замены, что приводит к ухудшению здоровья. У него это сказалось на легких, военный начал задыхаться. Он попросился к врачам, отказавшись возвращаться на передовую. После этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка, не предъявившие документов, отвезли его в «воспитательный дом», где допросили, забрали телефон и закрыли в подвале, «как собаку».

При этом раньше, добавил Васькин, подобных наказаний по отношению к солдатам он не встречал.

Боец направил жалобу в Минобороны Украины. Однако в ведомстве Васькину ответили, что его, как и других военнослужащих, разместили в подвалах и блиндажах, так как якобы беспокоились об их жизнях «из-за воздушной тревоги».

Ранее стало известно о жестоких способах давления на мобилизованных. По словам офицера ВСУ, в отношении некоторых новобранцев, которым не хватает мотивации идти на фронт, используют «армейские методы», в том числе стрельбу над головами.

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      Екатерина Грищенко
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