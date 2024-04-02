Офицер ВСУ рассказал о жестоких способах давления на мобилизованных

Офицер ВСУ рассказал о стрельбе над головами мобилизованных для давления на них

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) под ником «Ночной Сталкер» рассказал в соцсетях о способах давления на мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам военного, некоторым новобранцам для появления мотивации идти на фронт хватает разговора. Однако в отношении некоторых мобилизованных используются «армейские методы». В их числе — стрельба над головой.

Детально рассказывать о других, более жестоких способах военнослужащий не стал. Он также уточнил, что по итогу большинство новобранцев предпочитают слушаться командиров, так как за невыполнение приказа им грозит тюрьма.

Ранее глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал о неготовности населения Украины воевать в ВСУ. По его словам, лишь около восьми процентов граждан настроены отправиться на фронт, в то время как остальные согласны заниматься волонтерской деятельностью или перечислять деньги.