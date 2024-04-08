New Yorker: офицер ВСУ заявил, что украинской армии «крышка» без помощи Запада

Командующий взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) предрек своей армии проигрыш в конфликте в течение года без западной помощи. Его слова приводит журнал New Yorker.

«Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно», — заявил офицер ВСУ.

По его мнению, если западные партнеры Киева будут обеспечивать армию помощью на текущем уровне, то Украина продержится еще несколько лет. Если же помощь сократится, то ВСУ «крышка в течение одного года».

Увеличение объемов помощи, считает военный, может привести к тупиковой ситуации на поле боя, которая завершится только тогда, когда «закончатся солдаты».

Ранее издание Forbes сообщило, что ВСУ испытывают нехватку снарядов для ведения огня по российским позициям. Число выпускаемых украинской артиллерией боеприпасов уменьшилось с шести тысяч в день до тысячи.