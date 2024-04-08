Макгрегор: агрессивная внешняя политика Белого дома вредит США

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки вызывает у жителей страны недовольство, а также вредит самому государству. Он написал об этом в социальной сети X.

«Американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения», — возмутился Макгрегор. Он указал, что из-за развязывания конфликтов государственный долг США возрос на 14 триллионов долларов за 20 лет.

Ранее корреспондент Блейз Малли заявил, что глава США Джо Байден пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику. Он обратил внимание на то, что Вашингтон не предпринял необходимых мер для урегулирования конфликта в секторе Газа. При этом США продолжают преподносить украинский кризис таким образом, словно от него зависит будущее демократии, указал Малли.