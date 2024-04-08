Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 8 апреля 2024Мир

Офицер заявил о недовольстве американцев из-за внешней политики США

Макгрегор: агрессивная внешняя политика Белого дома вредит США

Фото: Lev Radin / Globallookpress

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки вызывает у жителей страны недовольство, а также вредит самому государству. Он написал об этом в социальной сети X.

«Американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения», — возмутился Макгрегор. Он указал, что из-за развязывания конфликтов государственный долг США возрос на 14 триллионов долларов за 20 лет.

Ранее корреспондент Блейз Малли заявил, что глава США Джо Байден пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику. Он обратил внимание на то, что Вашингтон не предпринял необходимых мер для урегулирования конфликта в секторе Газа. При этом США продолжают преподносить украинский кризис таким образом, словно от него зависит будущее демократии, указал Малли.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан. Его вычислили по необычной примете

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Криворожской области

      Оценены масштабы весеннего половодья в России

      Парень увидел необычный список в телефоне девушки и задумался о расставании

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      В Одесской области после взрывов поврежден объект транспортной логистики

      Анонсированы переговоры Лаврова с китайским коллегой

      В РФ задержали находящегося в розыске за расправу над двумя солдатами иностранца

      Россияне назвали критерии выбора работы

      В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше