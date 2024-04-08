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04:52, 8 апреля 2024Россия

Осужденная за взятки экс-министр Крыма захотела отправиться в зону спецоперации

Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала заявление на службу в зоне СВО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов сообщил, что осужденная за взяточничество экс-министр культуры республики Крым Арина Новосельская подала заявление на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — высказался Хасавов. Новосельская сообщила ему, что подала заявление три месяца назад.

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      Маргарита Пименова
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