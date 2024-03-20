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04:49, 21 марта 2024Силовые структуры

Бывшего начальника судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции

«Ъ»: экс-глава судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвинен в коррупции

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бывшего начальника судебных управлений Донецкой Народной Республики (ДНР) и Крыма Керима Акуева обвинили в коррупции. Об этом стало известно «Коммерсанту» («Ъ»).

Уточняется, что он с 2004 года возглавлял управление судебного департамента при Верховном суде в различных регионах России. По версии следствия, во время работы в судебной системе Крыма экс-глава получал незаконное вознаграждение за изменение судебных решений. В частности, в 2021 году он получил через посредника два миллиона рублей за то, чтобы в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма отменили решение Ялтинского горсуда, связанное с отказом в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее. Другой эпизод связан с предполагаемым получением откатов в 2021–2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» в размере 3 миллиона 780 тысяч рублей.

Отмечается, что обвиняемые по делам свою вину не признают. Однако следствие проверяет их на причастность к другим коррупционным преступлениям. 20 марта Басманный суд продлил арест 63-летнему Акуеву.

Ранее в Москве бывшую министра культуры Крыма Арину Новосельскую осудили на 10 лет за получение взятки в 25 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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