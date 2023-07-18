Экс-министра культуры Крыма осудили на 10 лет за взятку в 25 миллионов рублей

В Москве экс-министра культуры Крыма осудили на 10 лет за взятку в 25 миллионов рублей

В Москве бывшую министра культуры Крыма Арину Новосельскую осудили на 10 лет за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

По версии следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

18 ноября 2021 года чиновница была задержана. Ее этапировали из Крыма в Москву и отправили в СИЗО. На имущество фигурантки и ее семьи был наложен арест.

Арина Новосельская занимала должность министра культуры Крыма с февраля 2014 года. 22 ноября 2021 года ее уволили в связи с утратой доверия.

