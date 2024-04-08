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18:25, 8 апреля 2024Мир

Папа Римский выступил против смены пола и гендерной теории

Reuters: Папа Римский Франциск выступил против смены пола и гендерной теории

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск выступил против абортов, суррогатного материнства, смены пола и гендерной теории. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что Ватикан выступает против криминализации гомосексуализма, имеющей место в некоторых странах мира, а также дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Ранее в интервью Associated Press понтифик заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Глава католической церкви призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Виктория Кондратьева
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