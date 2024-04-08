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08:13, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень увидел необычный список в телефоне девушки и задумался о расставании

Фото: Tim Davidson / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он увидел необычный список в телефоне возлюбленной и задумался о расставании. В комментариях под постом пользователи посоветовали рассказчику разорвать отношения с партнершей.

Автор поста написал, что недавно вместе с девушкой ходил на встречу с друзьями, в ходе которой обсуждалась тема отношений. «Одна из моих подруг пыталась вспомнить какую-то деталь о своем бывшем парне, а потом внезапно открыла заметки на телефоне и озвучила список парней, с которыми она встречалась с кратким описанием каждого из них», — вспомнил он.

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Затем, по словам рассказчика, его возлюбленная тоже достала свой телефон и открыла аналогичный список парней. «У каждого парня в списке была общая оценка, а также оценка его интимных частей тела», — возмутился он.

После встречи герой истории сказал девушке, что посчитал странным тот факт, что она ведет подобный список, и в ответ она назвала его неуверенным в себе человеком. «Она сказала, что практически у всех девушек есть таблица или список парней», — рассказал парень. Автор добавил, что поссорился с возлюбленной и теперь задумался о разрыве отношений.

В комментариях под постом пользователи посоветовали рассказчику расстаться с девушкой. По их мнению, ведение подобного списка является странным.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он расстался с возлюбленной из-за одной ее просьбы. Девушка заявила, что Wi-Fi вызывает рак, и попросила его убрать маршрутизатор.

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      Олег Давыдов
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