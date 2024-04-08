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06:35, 8 апреля 2024Путешествия

Пассажир самолета помочился в чашку и нарвался на штраф в 60 тысяч рублей

1News: помочившегося в чашку пассажира рейса Air NZ оштрафовали на 650 долларов

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Пассажир рейса новозеландской авиакомпании Air NZ, который помочился в чашку в самолете, нарвался на штраф в размере 650 долларов (около 60 тысяч рублей). Подробностями истории поделилось издание 1News.

Уточняется, что инцидент произошел в декабре 2023 года, однако обвинение нарушителю предъявили только сейчас. По данным представителя Федеральной полиции Австралии, офицеры вывели 53-летнего мужчину из самолета после того, как получили сообщения о том, что он помочился в чашку, находясь на своем сиденье.

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Представитель перевозчика сообщил журналистам, что он не может прокомментировать конкретный случай, добавив, что подобное поведение обычно приводит к снятию пассажира с рейса.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Malta Airlines помочился на пол в самолете на глазах у попутчиков. После посадки воздушного судна его задержала полиция.

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      Алина Черненко
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