Пассажир самолета помочился в чашку и нарвался на штраф в 60 тысяч рублей

1News: помочившегося в чашку пассажира рейса Air NZ оштрафовали на 650 долларов

Пассажир рейса новозеландской авиакомпании Air NZ, который помочился в чашку в самолете, нарвался на штраф в размере 650 долларов (около 60 тысяч рублей). Подробностями истории поделилось издание 1News.

Уточняется, что инцидент произошел в декабре 2023 года, однако обвинение нарушителю предъявили только сейчас. По данным представителя Федеральной полиции Австралии, офицеры вывели 53-летнего мужчину из самолета после того, как получили сообщения о том, что он помочился в чашку, находясь на своем сиденье.

Представитель перевозчика сообщил журналистам, что он не может прокомментировать конкретный случай, добавив, что подобное поведение обычно приводит к снятию пассажира с рейса.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Malta Airlines помочился на пол в самолете на глазах у попутчиков. После посадки воздушного судна его задержала полиция.

